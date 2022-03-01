Off-White markasının kurucusu ve tasarımcısı olan, aynı zamanda da Louis Vuitton’un erkek giyiminin baş tasarımcılığını yapan Virgil Abloh, 21 Kasım 2021’de kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz akşam Off-White, Abloh’un ölümünden sonra ilk defilesini gerçekleştirdi.

Ünlü tasarımcının hazırladığı son koleksiyon olan ve çalıştığı yaratıcı ekip tarafından tamamlanan kreasyona “Spaceshift Earth”(Uzay Gemisi Dünyası) ismi verildi.

Defilede Abloh’u onurlandırmak için başta Naomi Campbell, Serena Williams ve Cindy Crawford olmak üzere Helena Christensen, Kaia Gerber, Kendall Jenner, Karlie Kloss, Gigi ve Bella Hadid yer aldı.

Öte yandan defilede Abloh ile özdeşleşen ”Question everything” (Her şeyi sorgulayın) sözü flama olarak bir manken tarafından taşındı.