Paris Hilton’un düğün öncesi kararsızlığı

Yazar nişanlısı Carter Reum ile düğün hazırlıkları içerisinde olan dünyanın en zengin varislerinden Paris Hilton, düğünde giyeceği gelinliğe hala karar veremedi. 11 Kasım tarihinde dünya evine girecek olan çiftten Hilton, daha önce de düğünün yapılacağı mekana karar vermekte zorlanmıştı

Düğün töreninden sonra gerçekleşecek olan kutlamalar boyunca birden fazla kıyafet ve gecelik giyecek olan Hilton’un, nikah töreninde giyeceği gelinliğe henüz karar veremediği söyleniyor.

Carter Reum ile nikahını önce bir kilisede yapmayı düşünen Hilton, daha sonra büyük babasının Bel Air’deki malikanesinde yapmaya karar verdi.