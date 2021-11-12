Paris Hilton Evlendi

Şubat ayında nişanlanan dünya sosyetesinin ünlü isimlerinden Paris Hilton, nişanlısı Carter Reum ile dün gerçekleşen ihtişamlı düğünle evlendi.

Birçok ünlü isim katıldı

Emma Roberts, Bebe Rexha gibi birçok ünlü ismin katıldığı düğün Hilton’un dedesine ait Los Angeles’taki Bel-Air malikanesinde gerçekleşti. Hilton, daha önce katıldığı bir programda yaptığı açıklamada üç gün sürecek düğünde tahmini olarak 10 farklı elbiseye giyeceğini söylemişti. Bel-Air malikanesinde başlayan düğün, bugün Santa Monica İskelesi’nde yapılacak kutlamayla devam edecek ve ardından cumartesi günü düzenlenecek partiyle sona erecek.

İşte düğün davetlilerinden kareler:

Gelinlikle ilk paylaşım

Paris Hilton gelinlikle yaptığı ilk paylaşımda, “Benim sonsuzluğum bugün başlıyor” açıklamasını yazdı.

İşte o paylaşım:

Belgesel filmi de aynı gün yayınlandı

Paris Hilton’nun nişanlısı Carter Reum’la nişanından, düğün hazırlıklarına, evliliğe giden yolculuğunu anlatan belgesel filmi ‘Paris in Love‘ belgeseli de, çiftin düğün gününde yayınlandı.