Yaşadığı ilişkilerle ve lüks yaşantısıyla magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden Paris Hilton, aradığı aşkını Carter Reum’da buldu. 2021 yılında Reum ile dünyaevine giren ünlü ismin üç gün süren düğününde birçok ünlü konuk yer almıştı.

Geçtiğimiz aylarda Paris Hilton‘un annesi Kathy Hilton’un, kızının gebe kalmakta zorlandığı yönündeki iddiaları ortaya atmıştı. Anne olmayı her zaman hayal eden sosyetik güzel Hilton, bebek sahibi olmayı denemek için ‘yumurtalarını hazırladığını’ açıklamıştı.

Aile olmayı sabırsızlıkla bekleyen çift, taşıyıcı anne yoluyla ilk çocuklarının dünyaya geldiğini duyurdu. Instagram hesabından bebeğinin elini tuttuğu fotoğrafı paylaşan Hilton, “Seni kelimelerinin tarif edebileceğinden daha çok seviyorum” yazarak sevincini paylaştı.

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