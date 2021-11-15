Paris Hilton 3 gün süren düğününde 4 gelinlik giydi

Dünya sosyetesinin ünlü isimlerinden Paris Hilton, nişanlısı Carter Reum ile geçtiğimiz hafta evlendi. Paris Hilton, 3 gün süren düğünde 4 gelinlik giydi. İşte Paris Hilton’un gelinlikleri…

Düğünde ilk olarak ünlü moda tasarımcısı Oscar de la Renta imzalı çiçek motifli bir gelinlik giyen Paris Hilton, gelinliğiyle verdiği pozları Instagram hesabında paylaştı. Hilton paylaşımının altına, “Küçüklüğümden beri hayal ettiğim peri masalı düğünüm gerçek oldu” yazdı.

Tamamen boncuk ve taş işlemeli Pamella Roland imzalı uzun elbise, Hilton’un düğününde tercih ettiği ikinci elbise oldu.





Hilton, ilk dansı için ise ünlü modaevi Galia Lahav’ın prenses modeli giysisini tercih etti.

Hilton’un son elbisesi ise yine modacı Oscar de la Renta imzalı, çiçek işlemeli mini elbise oldu.