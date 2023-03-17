Ünlü oyuncu Burcu Özberk, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti. Lucy adındaki papağanının evden kaçtığını söyleyerek takipçilerine seslenen Özberk, “Dünyalar güzeli kızım balkondan uçmuş. Kızım Lucy’yi hâlâ arıyoruz, bulamadık. Lütfen Suadiye taraflarında oturanlar görürse Hakan Erten’e mesaj atsın. Adına cevap verir. Yavrumu bulana para ödülü verilecektir” demişti.

Papağanının bulunması için seferber olan 33 yaşındaki oyuncudan müjdeli haber geldi. Lucy ile çekilen yeni fotoğrafını Instagram hesabının hikayeler bölümünden yayınlayan Burcu Özberk, paylaşımına “Kızım bulundu” notunu düşerek mutluluğunu dile getirdi.