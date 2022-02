Yazı Onur Özcan

İlhamımızı tüm coolluğuyla yıla damgasını vuran “Very Peri” renginden alıyoruz. Mavi ve kırmızının bu standart dışı birleşimi, geçen yılın son aylarından itibaren moda dünyasından yansımalarıyla ikaz ışığını yakıyordu. Şimdi ise, ondan ünlüsü yok!

Her yıl, yılın rengini belirleyen küresel renk otoritesi Pantone, 2022’nin merak edilen rengini duyurdu. Very Peri, mavinin sabitliğini kırmızının enerjisiyle birleştiren, mavinin bir tonu olarak karşımızda. Bir nevi, lila ve tonlarının mavinin soğukluğuyla birleşerek kendini güncellemiş hali. Evet, sonuçta yepyeni bir renk tonu! Oluşum aşamaları için, Pantone’nin vazgeçemediği lila tonlarının yükselişine gelin yakından bakalım. 2018 yılında Pantone’nin yılın rengi olarak belirlediği Ultra Violet, tüm renk paletlerini altüst ederek zirveye oturdu. 2020 yılında yılın rengi olan Classic Blue, daha o zamandan 2022’ye göz kırpar gibiydi. Zamanla rengin şiddeti azalsa da, gücü ve trendler arasındaki yeri değişmeyen lila tonları, 2021 Sonbahar sezonunda da çarpıcı bir şekilde etkisini sürdürmeye devam etti. Podyumda da rüzgarını estiren lila; Jil Sander, Givenchy gibi markaların vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Özellikle maksi elbiselerde yıldızını parlatan bu ton, kadın giyim koleksiyonlarının yanı sıra erkek giyim koleksiyonlarında da sıkça karşımıza çıkarak öncü adımlar attı.

Very Peri, mavinin sabitliğini kırmızının enerjisiyle birleştiren, mavinin bir tonu olarak karşımızda

İkonik adımlar

Yavaş yavaş modadan dekorasyona, teknolojiden sosyal medyaya varlığını hissettirmeye başlayan Very Peri, farklı yoğunluklarda şov dünyasının ikonik isimleri tarafından da sergilenmişti. Yılın rengini unutulmaz bir görünümle taçlandıran isim kesinlikle Lady Gaga oldu. House of Gucci filminin ilk prömiyerinde tercih ettiği uçuşan mor elbisesi, Pantone’den önce yılın rengini müjdeler nitelikteydi. Anya Taylor-Joy, CFDA ödül töreninde leopar eldivenleri ve şapkasıyla tamamladığı koyu mor etek-ceket takımı ve yine aynı renkteki topuklu ayakkabılarıyla nostaljik bir etki yarattı. Yılın rengiyle nefes kesici bir performansa imza atan Dua Lipa, iHeartRadio Music Festival’de sergilediği 25 dakikalık sahne şovuyla izleyenleri büyüledi. Ünlü yıldız, performansı sırasında yılın rengini taşıyan ışıltılı bir mayo tercih etti. Moda dünyasının daha şimdiden Very Peri’yi çok sevdiği kesin. Günün her anında dingin, bir o kadar da çarpıcı bir etki yaratacak olan bu renk, derinliklerinde yoğun bir enerji taşıyor. Evet, biraz iddialı ama oldukça özgün. Özellikle de özel günler için ideal! Yılın rengine bürünerek dinamik, enerjik ve sıra dışı bir 2022’ye imzanızı atmak için hazır mısınız?