Panseksüel Ne Demek?

Eşini biyolojik anlamda cinsiyete göre seçmeyen kişiler kendilerini panseksüel olarak tanımlıyor. Transgender, hermafrodit veya interseksüeller gibi yalnızca doğumda kendilerine atanan cinsiyetle özdeşleşmeyen kişiler için de cinsel ve romantik duygular geliştirilir.

Panseksüel Ve Biseksüel Arasındaki Fark Nedir?

Pan ve biseksüellik arasındaki fark, panseksüellerin farklı cinsiyet kimliklerine ilgi duyması, biseksüellerin ise her iki cinsi (cinsel olarak) çekici bulmasıdır. Omniseksüel olmak, ikili cinsiyetlerden kopmak anlamına gelirken, biseksüellikte kadınlar kendilerini kadın ve erkek olarak tanımlar. Çoğu zaman, basitlik adına, panseksüel insanlar cinsel yönelimlerini biseksüel olarak tanımlarlar. Ancak çoğu kişi bu terimi kendileri için reddediyor, çünkü bu açık biseksüelliğe giriyor.

Poliseksüel Ve Panseksüel Arasındaki Fark Nedir?

Bu durumda kolayca açıklanabilecek fark, panın \”hepsi\” ve poli\’nin \”çok\” anlamına gelmesidir. Sonuç olarak, panseksüellerin aksine, poliseksüeller ikiden fazla cinsiyet kimliğine ilgi duyarlar. Ancak hepsi kendini böyle açıklamaz.

Panseksüel Olup Olmadığınızı Nasıl Anlarsınız?

Bazı insanlar zaten çocukluklarında heteroseksüel bir birliktelik istemediklerini ve/veya bunun dışında romantik ya da cinsel ilişkiye girmek için başka olasılıklar olduğunu hissederler. Birçokları için bu duygu, ergenlik ilerledikçe daha da güçlenir. Ancak heteroseksüel ve eşcinsel birlikteliklerde bir şeyler denedikten sonra, diğer insanlar kendilerinin sevmesi ve arzulaması için başka olasılıklar olduğunu fark eder. Çoğunlukla, çevrenin cinsellik ve kimlik konularını nasıl ele aldığına, kişinin kendi panseksüelliğinin ne kadar hızlı tanımlanıp kabul edildiğine de bağlıdır. Pek çok panseksüel, klasik kalıba uymadıklarını düşünür, ancak yönelimlerini tanımlayacak bir terimden yoksundurlar ve/veya kendilerini farklı ve en azından başlangıçta güvensiz hissederler.

Panseksüel Olmak Ne Anlama Geliyor?

Panseksüel bir kişi için panseksüellik, her şeyden önce farklı cinsellikler, cinsiyet tanımları ve kimlikler olduğunu kabul etmesi anlamına gelir. Panseksüeller genellikle çok ilerici, mevcut sosyal değerleri ve normları sorgulayan ve bireysel bir yaşam tarzı hakkını savunan açık insanlardır. Panseksüel olmak ya da kendini öyle adlandırmak bir yandan cinsel yönelimin tanımıdır, öte yandan aynı zamanda içsel bir tutumdur.

Panseksüel Miyim?

Genel olarak herhangi bir cinsiyetten insanlara cinsel ilgi duyabileceğinizi ve onları sevebileceğinizi düşünüyorsanız, muhtemelen panseksüelsinizdir. Panseksüel insanlar genellikle çok açık ve hoşgörülü, kısıtlayıcı geleneklerin ötesine geçen ve tüm güçleriyle onları kıran insanlardır. Yani sadece kişinin kendi cinsel bileşeni değil, aynı zamanda sosyal bir tutum olarak da panseksüellik vardır.

Panseksüelliğin Kendi Bayrağı Var

Panseksüel topluluğun artık kendi bayrağı bile var: Bu pembe, sarı ve mavi renkte üç yatay çizgiden oluşuyor. Pembe, biyolojik cinsiyetlerinden bağımsız olarak kadın spektrumuyla özdeşleşen tüm insanları temsil eder. Mavi, erkek spektrumunu temsil eder ve sarı, örneğin transgender gibi diğer tüm spektrumları yansıtmalıdır. Panseksüel topluluğa halka açık olarak katılan dünya çapında artan sayıda insan var. Sadece instagramda pansexuals hashtagi altında 54.000\’den fazla gönderi var.