Birleşmiş Milletler (BM) ajanslarından alınan verilere göre, geçen yıl 9 bin 600 kızamık vakası rapor edilirken bu yıl 17 bin 300 olduğu kızamık vakası olduğu kaydedildi. Veri kayıtlarında bir yılda çoğu Afrika ve Doğu Akdeniz’de olmak üzere 21 büyük kızamık salgınının ortaya çıktığı görüldü. Unicef’in bağışıklama bölümünde kıdemli sağlık danışmanı olan Christopher Gregory, kızamığın “aşı ile önlenebilir en bulaşıcı hastalık” olması nedeniyle bir uyarı işareti olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Sağlık danışmanı Gregory, “Kızamık, bağışıklama sistemindeki bu zayıflıkların nerede olduğunu bize gerçekten gösteriyor. Özellikle en kırılgan, sağlık sistemlerinin zayıf olduğu, bu salgınların yanı sıra hala Covid’-19’un etkileriyle başa çıkmaya çalışan ülkeler için endişeliyiz” dedi.

Savaşların salgın hastalıkları ciddi derecede arttırması sebebiyle Ukrayna’daki savaşın ülkede salgın hastalıkları tetikleyebileceğine dair korkular da sürüyor.