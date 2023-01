55 yaşındaki Kanadalı oyuncu Pamela Anderson’ın, yakında çıkacak olan anı kitabı ‘Love, Pamela’da, ABD’li komedyen Tim Allen’ın cinsel organını kendisine gösterdiği iddiası şok etkisi yarattı.

Tacizin 1991 yılında ‘Home Improvement’ dizisinin setinde gerçekleştiğini söyleyen Anderson, olay sırasında kendisinin 23 ve Allen’ın ise 37 yaşında olduğunu kaydetti.

Olayı anlatan ünlü isim, “Çekimlerin ilk gününde soyunma odamdan çıktım ve Tim koridorda sabahlığıylaydı. Önünü açtı ve altı tamamen çıplakken cinsel organını bana gösterdi” dedi.

Daha önce Playboy dergisi için poz vermiş olan model, “Beni çıplak gördüğü için bunun adil olduğunu söyledi: ‘Şimdi ödeştik!’ Rahatsız bir şekilde güldüm.” diye ekledi.

69 yaşındaki Allen ise, Variety Sunday’e yaptığı açıklamada, “Asla böyle bir şey yapmam,” derken Anderson’ın anlattığı olayın “asla yaşanmadığını” söyledi.

Anderson, popüler bir yıldız olmadan önce, 90’ların başında “Married with Children”, “Charles in Charge” ve “Top of the Heap” gibi komedi dizilerinde yer almıştı.