Hard rock efsanesi Ozzy Osbourne, sağlık sorunları nedeniyle Avrupa turnesini iptal etti. Osbourne, 4 yıl önce geçirdiği kazada omurgasında meydana gelen çatlak nedeniyle turneye çıkamayacağını duyurdu. ”Karanlığın Prensi’‘ ismiyle anılan müzisyen yaptığı yazılı açıklamada, ”Uzun zamandır sabırla biletlerinizi elinizde tuttuğunuz için çok teşekkürler ancak turneyi fiziksel olarak gerçekleştiremeyeceğimi anladım” dedi.

Metal grubu Black Sabbath’ın eski vokalisti Osbourne, üç ameliyat ve kök hücre tedavilerinin ardından zayıf düştüğünü belirtti. Ünlü müzisyen, duygusal açıklamasına ”Tur günlerimin bu şekilde sonlanacağını hayal etmezdim” sözleriyle devam ederek hayranları ve grubuna teşekkür etti.

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