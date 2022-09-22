Samimi açıklamalarda bulunan ünlü sunucu Özlem Yıldız, oyuncu Eda Ece’nin hayranı olduğunu söyledi. Eda Ece’ye olan hayranlığını muhabirlerle paylaşan sunucu Özlem Yıldız, “Tam bir Eda Ece hayranıyım. Pazartesi akşamları tüm işlerimi iptal edip soluğu TV başında alıyorum. Çok seviyorum Eda’yı. Eda’nın Yasak Elma’daki repliklerine bayılıyorum.” şeklinde övgü dolu konuştu.

“Adapte olmaya çalışıyorum”

Bu arada yaz boyunca Bodrum’da olduğunu ve daha yeni İstanbul’a geldiğini söyleyen Yıldız, “Uzun bir aradan sonra güzelim Bodrum’u bırakıp İstanbul’a geldim. Adapte olmaya çalışıyorum. Burada havalar soğumuş, bu yıl son kez şort giyeceğim galiba” şeklinde konuştu.

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