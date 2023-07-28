Rock şarkıcısı Özlem Tekin, 2018’de aldığı radikal bir kararla Milas’a yerleşerek çiftlik hayatı yaşamaya başlamıştı. O günlerde organik yaşam istediği için çiftlik hayatı yaşamaya başladığını söyleyen Özlem Tekin, çiftliğe yerleşmeden önce de sosyal hayattan ve işinden bir hayli uzak kalmayı tercih etmişti.

Telefon dahi kullanmadığı bilinen Özlem Tekin’in çiftliğinin kapısının uzun zamandır kilitli olduğu ortaya çıkmıştı. Komşuları aylardır Özlem Tekin’in nerede olduğunu bilmediklerini dile getirirken, endişeli olduklarını da söylemişlerdi.

Mynet’te yer alan habere göre; Bu haberler üzerine Özlem Tekin’in yakın çevresine ulaşan magazin yazarı Onur Akay, ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu ancak maddi sıkıntılar nedeniyle çiftliğine kilit vurmak zorunda kaldığı bilgisine ulaştı. Tekin’in, uzun zamandır Bodrum Gündoğan’da annesiyle birlikte yaşadığını ve kafasında buraya yerleşme planları olduğunun bilgisini verdi.