MFÖ grubunun değerli üyesi usta sanatçı Özkan Uğur, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettikten sonra son yolculuğuna uğurlandı. AKM’de düzenlenen törene birçok sanatçı katıldı. Uğur’un tabutunun başına, sanat hayatı boyunca onunla yol arkadaşı olan gitarı yerleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, birçok ünlü isim ve sanatçıların katıldığı törende, Uğur’la ilgili bir film gösterildi ve salonda duygusal anlar yaşandı. Törenin ardından Özkan Uğur, Taksim Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedilecek.