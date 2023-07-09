Daha önce üç kez lenf kanserini yenmeyi başaran fakat geçtiğimiz aylarda tekrar kansere yakalan MFÖ’nün yıldız ismi 69 yaşındaki Özkan Uğur, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Uğur’un cenaze programı belli oldu. Pek çok filmde Uğur ile rol alan Zafer Algöz, cenaze bilgilerini Instagram’dan yazdı.

Algöz, “Özkan Uğur’un cenaze töreni Salı günü (11 Temmuz) AKM’de saat 11.00 de yapılacak. Taksim Camii’nde öğle cenaze namazı kılınacak ve ardından Karacaahmet’de defnedilecektir. Tüm sevenlerinin ve ülkemizin başı sağ olsun” dedi.