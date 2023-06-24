MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur 2013 yılında lenfomaya yakalanmış, sanatçı başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatmıştı. Geçtiğimiz yıl nisan ayında üçüncü kez kansere yakalanan Özkan Uğur’un 3 aydır yoğun bakımda ve entübe edildiği ortaya çıktı.

Hayranları ve sanatçı dostları Özkan Uğur’a destek mesajları yayınlarken Uğur ailesinden de açıklama geldi. 69 yaşındaki sanatçının ailesi yaptığı yazılı açıklama ile Özkan Uğur’un sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte o açıklama;

“Özkan Uğur’umuzun tedavisi devam etmekte olup, 29 Mayıs’tan bu yana yoğun bakımdadır. Dün itibariyle hastalığıyla ilgili çok güzel haberler almaya başladık. Doktorlarının büyük gayreti ve Allah’ın izniyle tedavilerin yan etkilerinden kaynaklanan sorunlarının da yakında çözüleceğine ve yoğun bakımdan çıkacağına inancımız tamdır. Hakkında çıkan kaynağı belirsiz olumsuz haberlere itibar etmemenizi rica ediyoruz. Yakında iyi haberlerini de bizzat vereceğiz inşallah… Ailesi olarak gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Dualarınızı esirgemeyin. Eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur…”