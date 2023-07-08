Yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi gören ve solunum cihazına bağlı olarak hayatını sürdüren sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti. Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ) grubunun üyesi olan Uğur, 69 yaşındaydı.

Uğur’a 2013 yılında lenf kanseri teşhisi konulmuştu. Üç kez lenf kanserini yenen ancak geçtiğimiz aylarda tekrar kansere yakalanan Uğur, yoğun bakıma alınmış ve entübe edilmişti.

Sanatçının hayatını kaybettiğini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Koca, “Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” açıklamasını yaptı.

Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/69NB6DQXQO — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 8, 2023