Türk pop ve rock müzik grubu ‘Mazhar Fuat Özkan’, kısaca ‘MFÖ’ solistlerinden Özkan Uğur‘in iki kez yendiği kanserle mücadelesi geçtiğimiz aylarda yeniden başlamıştı. Daha önce hastalığını tekrarladığını dile getiren Uğur, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

YIL 1984!

Özkan Uğur, ‘MFÖ’nün diğer üyeleri Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile birlikte 1984’te çekilen bu fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Uğur, Alanson ve Güner’in 38 yıl önce çekilen fotoğrafını takipçileri beğeni yağmuruna tuttu.