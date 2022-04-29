MFÖ grubunun üyesi 68 yaşındaki Özkan Uğur sosyal medyadan yaptığı açıklama yaptı.

Uğur, “Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu temopadan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek zorundayız. En kısa sürede buluşmak ümidiyle” açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz aylarda açıklama yapmıştı

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla, son raporlarının temiz çıktığını ve lenf kanserini yendiğini açıklamıştı.

Uğur, “Selamlar. Allah’a şükürler olsun raporlarım temiz çıktı. İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda bu koronavirüs belasından da kurtuluruz. Yakında konserlerimizde görüşmek üzere herkese sağlıklı günler dilerim. Sevgilerle” ifadelerini kullanmıştı.