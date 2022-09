Genç ve istekli. Esila Umut hayalini kurduğu anları yaşıyor. Pes etmemeyi, kolay kolay vazgeçmemeyi öğreniyor. Bu öğretileri de ona başarı olarak geri dönüyor. Alparslan Büyük Selçuklu gibi prodüksiyonu güçlü bir dizide dönem karakteri canlandıracak kadar şanslı ve cesaretli. Yazın enerjik hissi, bizi renkli bir çekimde bir araya getiriyor. Objektifin karşısına geçtiğinde oldukça rahat hareket edebilen bir ruh, bizlerin de enerjisini arşa çıkarıyor. Açıyoruz bir müzik listesi ve başlıyoruz eğlenceli dakikalara.

Yeni nesil oyuncular arasında, başarıyla yükseliş grafiği çiziyorsun. Hikayenin en başına dönecek olursak, oyunculuk dünyasına ilk adımlarını nasıl attın?

Hikayenin başına döndüğüm zaman hatırlayabildiklerim şu şekilde: İstanbul’da yaşamaya başlamadan önce, İzmir’de yaşıyorken, 5-6 yaşlarında annem beni ajansa kaydettirdi. Sonrasında gelen projelerle birlikte, çok ufak yaşta bu mesleği istediğime ve hayalimin oyunculuk yapmak olduğuna karar verdim diyebilirim. “İleride ne olmak istiyorsun?” sorusuna çok erken yaşta karar vermiştim yani. Benim için en önemli adım İstanbul’a taşınmam ile gerçekleşti. Ufak Tefek Cinayetler projesiyle İstanbul’da yaşamaya başladım.

Oyuncu olmaya karar vermenin yanı sıra çalışkan ve istekli olmak da önemli. Sen bu isteğini ve azmini neler ile besliyorsun?

Tabii ki çok emek isteyen, çalışkan olmayı gerektiren bir meslek yapıyorum. Her meslekte olduğu gibi sevmeden yapılması çok zor bir iş. Çabalamalarım karşısında insanlardan gelen güzel yorumlar beni mesleğe daha da bağladı. Bunların yanında ailemin vermiş olduğu destek, azmimi daha da arttırdı. Aile bağları çok güçlü bir ailede yetiştim. Varlıklarını, yanımda olduklarını bana her zaman hissettirdiler. Ailem en büyük güç kaynağım. Yani vermiş olduğum emeklerin karşılığını görmek, takdir edilmek ve ailemi her zaman yanımda hissetmek, beni besleyen unsurlar arasında başta geliyor diyebilirim.

Bir dönem dizisinde yer alıyorsun. Genelde oyunculuğa yeni başlayanlar dönem dizilerini tercih etmeyebiliyor. Bu noktada cesur olduğunu kabul edebilir miyiz?

Dönem işlerinin fiziksel ve psikolojik olarak çok daha zor olduğunu göz ardı etmek mümkün değil tabii ki. O yüzden ben de bu konuda cesur olduğumu düşünüyorum.

Özellikle ata bindiğin sahneler zorlayıcı olsa gerek. Nasıl eğitimler aldın? Seni en çok neler zorluyor?

Çekimlere başlamadan önceki 1-2 aylık zaman diliminde at ve kılıç eğitimlerimiz başladı. Arka planda çok büyük bir hazırlık vardı yani. İlk dönemler tabii ki hepimiz çok zorlandık ama sonrasında keyif almaya başladık. Ata binmek konusu beni biraz daha zorlamış olabilir. Hatta minik bir kaza geçirdim ama neyse ki, kılıç ile aram çok iyi.

Belki de pes etmeden oyunculuğunu geliştirmen, yeteneklerini keşfetmeye çalışman seni rakiplerinden farklı kılıyor. Peki sen farklı bir duruşa sahip olduğunu düşünüyor musun?

Bir insanın hayatta bir hedefi ve amacı olduğu sürece, gerçekten o hedefe ulaşmak istiyorsa, yoluna zorluklar da çıksa kolay kolay pes etmemeli. Ben kafaya koyduğunu yapanlardan ve daha da iyisi için çabalayanlardanım. Bunun yanı sıra, profesyonelce yaşayabilmek başarıyı getiriyor diye düşünüyorum. İşim konusunda çok titiz davranıyorum ve sezon boyunca işime odaklanıyorum. Uyku düzenine dikkat etmek, sporu ihmal etmeden düzenli beslenmek de bence işimin bir parçası. İşime, en ince ayrıntısına kadar özen gösterip her geçen gün kendime bir şeyler katmaya çalışmak benim için çok değerli. Mesleğimdeki duruşum bu şekilde.

Sosyal medyayı aktif kullanmak, hedef kitleye ulaşmada yardımcı olabiliyor. Senin aran nasıl sanal dünya ile? Hayatını sosyal medyaya yansıtmak nasıl hissettiriyor?

Bazen çekim yoğunluğundan çok zaman ayıramasam da, sık sık paylaşım yapmaya çalışıyorum ve seviyorum. Hayatımızı ortak bir alanda herkese açıp, paylaşmanın tabii ki güzel yanları olduğu kadar olumsuz ve zor yanları da oluyor.

Evcil hayvanlarla da aran iyi görünüyor. Bize bu bağını nasıl tarif edersin?

Çok farklı ve eşsiz bir his. Coco adında bir köpeğim var. Köpeğim olana kadar da hayvanlarla aram iyiydi; ama bir evcil hayvana sahip olduktan sonra hissettiklerim, kurduğum bağ anlatılamaz. Ona hayatını en güzel şekilde yaşatmaya çalışan kişi ben olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Coco’ya gerçekten çok düşkünüm ve onu çok seviyorum .Hatta biraz fazla şımartmış bile olabilirim.

Biraz da kamera arkasındaki Esila’yı dinlemek isteriz. Neler yapıyorsun günlük hayatında, arkadaşların ya da sevdiklerin ile nasıl zaman geçiriyorsun?

Yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Çok uzun süreli izin günlerimiz olmuyor ama boş vakit buldukça genelde ailemle, köpeğimle, arkadaşlarımla vakit geçirmeye ve spor yapmaya, dinlenmeye özen gösteriyorum.

Stilini de es geçmek istemiyoruz. Hangi parçalar içinde kendini daha iyi hissettiğini söyleyebilirsin?

Benim için rahatlık çok önemli. Bir o kadar da şık olmayı seviyorum. bu nedenle, spor şık tarzın izindeyim; spor ve rahat parçaları farklı şık aksesuarlarla kombinlemeyi tercih ediyorum.

