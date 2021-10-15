Özgür Masur 2022 İlkbahar/Yaz

2022 İlkbahar/Yaz koleksiyonunda renkli bir açılış yapan Özgür Masur, markanın DNA’sını oluşturan şifon, krep ve organze kumaşlara bu sezonda da yer vererek tasarımlara imzasını atıyor.

Öne çıkan tasarımlarda düşük omuzlar dik yakalı derin göğüs dekoltesiyle buluşuyor. Yoğun olarak ekru rengin berraklığına yer veren Özgür Masur 2022 İlkbahar/Yaz kreasyonu, 30 parçadan oluşuyor. Koleksiyon, pembe, yeşil, fuşya, mavi ve lavanta ile baharı ve yazı kendine has tonlarda yorumlayarak organik kumaşların naifliğini ön plana çıkarıyor. Genel olarak drapeler ve origamik katlamalar yer alan kreasyonda, romantik dantel ve şifon birlikteliği göz alıcı bir güzelliğin kapılarını aralayarak yeni sezonda göz kamaştırmaya hazırlanıyor.

Yazı Fahriye Nur Yüksel