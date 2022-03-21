2012 yılında kendisi gibi şarkıcı olan Nida Karaçar ile nikah masasına oturan Özgün, bu evlilikten bir çocuk sahibi oldu. Ünlü şarkıcı her zaman babalığın çok kutsal olduğunu söylüyodu.

Down sendromlu Ediz adında bir oğlu olan Özgün duygularını şu sözlerle dile getirmişti: “Bu durumu hastalık olarak görmüyorum. Benim için önemli olan bunu duyduğum an değil; Ediz’i kucağıma ilk aldığım zaman hissettiklerimdi. Çok acayip bir şeydi; sanki kalbi avuçlarımda atıyordu. Biz bir bebek bekliyorduk, Allah bize bir melek gönderdi.”

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından, “Ediz’e en anlamlı doğum günü hediyesinin Down sendromlu çocukların eğitimine destek vermek olduğunu düşündük ve onun adına bu bağış kampanyasını başlattık” dedi.