Kurtlar Vadisi dizisindeki “Elif” rolüyle hafızalara kazınan Özgü Namal, 9 yıllık aranın ardından Kızıl Goncalar dizisiyle anlaştı. Setlere dönmeye hazırlanan Namal, şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk kariyeriyle ön plana çıkan Özcan Deniz ile partner olacak.

Gold Film ile anlaşan Özgü Namal, başarılı senarist Necati Şahin’in kaleme aldığı Kızıl Goncalar dizisinde rol alacak. Gold Film’in patronu Faruk Turgut çok titizlendiği yeni dizisi için Özcan Deniz’le el sıkıştı. Merakla beklenen dizinin konusu ve ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.