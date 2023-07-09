Başarılı oyuncu Özgü Namal, 9 yıl sonra yeniden ekranlara dönme kararı aldı. Yeni dizisinde Özcan Deniz’le birlikte kameraların karşısına geçmeye hazırlanan başarılı oyuncunun bölüm başına istediği ücret dudak uçuklattı.

Özgü Namal proje için İstanbul’a dönecek ve şartı da setteki çalışma saatlerinin çocuklarına uygun düzenlenmesi. Özgü Namal Özcan Deniz ile başrol oynayacağı diziden bölüm başı 700 bin TL istemesiyle de gündem oldu. Kadın-erkek ücret farkının eşitlendiği dizinin çekimleri eylül sonunda İstanbul’da sete çıkıyor.