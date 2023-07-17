Merak ettim sordum ‘Nasıl başardınız?’ diye. ‘Valla ikna ettim. Doğru zaman, doğru proje’ dedi. Kulağıma gelen Özgü Namal‘ın çalışma isteğinin son zamanlarda arttığı, bunun da teklifi kabulde etken olduğu yönünde.

Faruk Turgut ‘Çok eski bir hukukumuz vardır kendisi ile’ diye devam ediyor sözlerine. Doğru proje derken biraz açmakta fayda var; Necati Şahin, oyuncunun çalışmak istediği bir senaristi öğrendiğim. Bu isimin yazdığı bir proje teklif edilince, kabul şart olmuş galiba.

Öğrendiğime göre, iki yıldır Özgü Namal ile konuşuluyor. Yani ikna için. Hatta bu arada bir proje önerisi de yapılmış yapımcı tarafından. Bu kabul edilmemiş oyuncu tarafından. Peki bu projede oyuncuyu etkileyen ne oldu? Faruk Turgut ‘Oynayacağı karakter onu çok etkiledi’ diyor. Ama başka ipucu vermiyor.”