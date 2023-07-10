Özgü Namal‘ın yoga ve nefes terapisti eşi Ahmet Serdar Oral, 6 Ekim 2020 tarihinde yaşamını yitirmişti. Kalp krizi geçiren Oral, Muğla Köyceğiz Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve 53 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Ünlü isim, evlendikten sonra oyunculuğa ara vermiş ve eşinin vefatından sonra İstanbul’a dönmüştü.

Özgü Namal, uzun süredir ekranlardan uzak duruyordu ve gelen teklifleri reddediyordu. Ancak, 10 yıl aradan sonra ekrana geri dönme kararı aldı. Yeni bir dizi projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Namal, Emir Ersoy’un sahnesinde ortaya çıktı. Sahnedeki enerjik performansıyla dikkat çeken güzel oyuncu, daha sonra mikrofonu eline alarak kısa bir konuşma yaptı.

44 yaşındaki oyuncu, eşinin ani kaybını hatırlayarak “Biliyor musunuz hayat 5 dakika… 5 dakika sonra hayatınızı, sevdiğinizi herkesi kaybedebilirsiniz. Ben bunu yaşadım 5 dakika içinde her şeyi kaybettim. Hayatım sonsuza kadar değişti… Sevdiklerinizin kıymetini bilin” ifadelerini kullandı.