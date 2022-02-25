Yıllar içinde geçirdiği değişimle sık sık gündemde olan Özge Ulusoy, Seçkin Süngüç ve Fezi Altun’un YouTube’da yayılan programında kendisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Çocukken kulaklarının kepçe olduğunu söyleyen Ulusoy, “Annem akıllı kadın, saçıma bandana, bere derken akşamları okşaya okşaya kulağı oturtmuş. Kulaklarım büyüktür, bebek ayağı gibidir” dedi.

”Herkes mutsuz olduğu konuda her şeyi yaptırsın”

Hangi estetikleri yaptırdığı sorulan güzel manken, “En son burnumu yaptırdım. O bana bir gençlik verdi. Dudağım hep vardı. Yanağımda, çenemde dolgu yok. Botoksum hep vardı zaten” diye konuştu. Estetikten korkmadığını dile getiren Ulusoy, ”İstedikten sonra hiç korkmam, herkes ihtiyacı olan şeyi yapsın. Aynaya bakınca kendinizi güzel hissetmeyip mutlu olamayacağınız her şeyi yaptırın, imkanınızca mutlu olun. İnsan mutlu olursa etrafındaki toplum da mutlu olur. O yüzden de herkes mutsuz olduğu konuda her şeyi yaptırsın” diye ekledi.