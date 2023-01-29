Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Özge Ulusoy, “Mobilyaları çok seviyorum, uzun zamandır ev tadilatı ile ilgileniyorum ve bu konulara bayağı bir hakim oldum. Ben sadelikten hoşlanmıyorum, taşlı ve süslü olmasını daha çok tercih ederim. Ülkemiz tekstil olsun, turizm olsun, medikal anlamda olsun ve tabii ki de mobilya alanında da dünyada öncü ülkelerden. Bu durum çok gurur verici. Bence ülkemizde evlenecek olan çiftlerimiz çok şanslı çünkü Avrupa’ya gittiklerinde inanın çok daha pahalı ürünlerle karşılaşacaklar” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 2,5 yıldır birlikte olduğu Faruk Çolakoğlu ile mutlu giden ilişkisi sorulan güzel isim, “Ben özel hayatım konusunda konuşmayı tercih etmiyorum, geçmiş ilişkilerimde de şimdiki ilişkimde de konuşmayı tercih etmiyorum, ikimizde gözlerden uzak kendimize özel bir şeyler yaşamaya çalışıyoruz. İlişkimizi kaçarak ve saklanarak değil ama usulünce yaşamayı tercih ediyoruz, şu an için evlilik durumu yok ama evliliğe karar verdiğimizde inanın bunu saklamayız ve söyleriz size” ifadelerini kullandı.