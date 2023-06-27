2003 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ikinci olan ve sonrasında podyumların aranan yüzleri arasına girmeyi başaran Özge Ulusoy’un son hali sosyal medyanın gündemine düşmüştü.

Yıllar içindeki değişimi sık sık konuşulan Özge Ulusoy’un yüzündeki değişiklik takipçilerinin dikkatinden kaçmamıştı. Yakın zamanda babasını trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy aşırı zayıflamıştı.

Özge Ulusoy son olarak geçtiğimiz günlerde bir güzellik merkezine gitti ve oradan paylaşımlar yaptı. Yüzüne işlemler yaptıran Özge Ulusoy’un son hali takipçilerini üzdü.

Değişimi hakkında “Bugüne dek yüzüme bıçak değmedi. Sadece botoks ve dolgu yaptırıyorum” yorumunda bulunan Özge Ulusoy, geçtiğimiz aylarda estetik ameliyatı olduğunu açıklamıştı.