Dijital platformda yayınlanan ve başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci ve Meriç Aral gibi isimlerin paylaştığı ‘Yakamoz S-245’ dizisinin kutlama yemeğine Özge Özpirinçci‘nin neden katılmadığı belli oldu. Hürriyet Gazetesi’nden Orkun Ün’ün yazısına göre, dizinin kutlama yemeğinde çekilen fotoğrafta yer almayan Özge Özpirinçci ile dizinin yönetmeni Onur Güvenatam arasında ciddi problemler yaşandı.

Yönetmen Onur Güvenatam, sette olay çıkardığı söylenen Özpirinçci’yi dava etti. İddialara göre, Özge Özpirinçci’nin çekimler esnasında problem çıkarması sonrası sette aksama yaşandı ve çekimler uzadı. Çekim yapılması planlanan yerde belirlenen sahnesinin çekilememesi sonrası iki isim anlaşma sağlayamadı ve Onur Güvenatam, Özge Özpirinçci’yi mahkemeye verdi.