Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Burak Yamantürk ile geçtiğimiz yıl eylül ayında dünyaevine giren Özge Özpirinçci, aralık ayında kızı Mercan’ı kucağına almıştı. İlk kez anne olma mutluluğunu yaşayan Özpirinçci, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraf ile takipçilerinin dikkatini çekti.

Kendisi gibi oyuncu eşi ile beş yıl önce çekilen romantik bir pozunu kırmızı ve mor kalp emojileriyle yayınlayan 36 yaşındaki ünlü oyuncu, eşine olan aşkını gösterdi. Oyuncu çiftin yıllar önceki pozu sosyal medyada gündem oldu.