Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci ve eşi Burak Yamantürk, önceki gün Baltalimanı’nda objektiflere yansıdı. Bir mekan çıkışı görüntülenen oyuncu çift, 16 aylık kızları Mercan’ı oyun okuluna getirdiklerini söyledi.

1 Nisan’da yakın arkadaşları Kıvanç Tatlıtuğ, Berrak Tüzünataç, Birkan Sokullu gibi isimlerin katıldığı doğum günü partisinde 37. yaşını kutlayan Özpirinçci, konu hakkında “Çok güzel bir doğum günü oldu. Uzun zamandır böyle eğlenemiyorduk. Keyifli vakit geçirdik. Sağ olsunlar, herkes geldi. Benim için hep birlikte ve bir arada olmak büyük mutluluk oldu” şeklinde konuştu.

Ünlü isim, dijital bir platform ile yeni bir proje için el sıkıştığının konuşulmasıyla ilgili ise “Net bir durum yok. Onun için bir şey söylemem doğru olmaz. Yakın zamanda zaten çıkar ortaya. Vakti geldiğinde konuşuruz” dedi.