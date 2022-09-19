6 yıllık beraberliklerinin ardından oyuncu Özge Özpirinçci ve meslektaşı Burak Yamantürk, geçtiğimiz yıl eylül ayında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, aynı yıl içerisinde kızları Mercan’ı kucaklarına aldı. Şimdilerde ise vakitlerinin büyük çoğunluğunu kızlarıyla geçiren ve gözlerden uzak bir hayat süren ünlü çift, yıl dönümlerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları romantik paylaşımlarla kutladı.

Nikah gününe ait karelerini paylaşan Özpirinçci paylaşımına “1.yılımız kutlu olsun kocacım” notunu ekleyerek, eşi Burak Yamantürk’ü etiketledi.

Burak Yamantürk de paylaştığı fotoğraflara “Birinci yılımız kutlu olsun karıcım” notunu düştü.

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