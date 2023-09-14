2021 yılının aralık ayında kızları Mercan’ı kucaklarına alarak anne-baba olma mutluluğunu yaşayan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, önceki akşam bir davette görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan çift, “Biz tatilden dönemiyoruz. Bir süre daha tatil yapacağız. Sonrasında da setimiz var. Mercan da büyüdü, çalışmaya hazırız” dedi.

Kızları ile ilgili de konuşan Özpirinçci “Yaz boyunca mayo ile yaşadı. Çocuğu giyinmeye nasıl ikna edeceğiz bilmiyoruz. Hazır büyüdü biraz işlere odaklanıyoruz biz de” dedi.