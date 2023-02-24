Umut Evirgen, Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, Armutlu’da bir mekan çıkışında görüntülendi. 10 ilimizi derinden sarsan deprem felaketinin ardından AHBAP ile işbirliği içerisinde yardımlara destek olan üçlü, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

“AHBAP ve oradaki tanıdıklarımızla iş birliği içindeyiz.”

Özge Özpirinçci yaşanan deprem felaketi ile ilgili, “Sesimiz yüksek çıkıyor. Daha da yüksek çıkacak. Toplanan yardımların gerekli yerlere ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz. AHBAP ve oradaki tanıdıklarımızla iş birliği içindeyiz. Çok zor bir süreç yaşandı ve uzun sürecek bunun iyileşmesi. İnşallah hep birlikte tekrar ayağa kalkacağız” şeklinde konuştu.

“Ortak noktalarımıza odaklanma zamanı”

Oyuncu, sosyal medyada tartışılan ‘normalleşme’ konusuyla ilgili, “Ben sosyal medyaya mesafeli davranmaya çalışan birisiyim. İçinden gelen ne isterse yapsın. Birbirimizin kusurlarına değil de ortak noktalarımıza odaklanma zamanı. Bireysel olarak değil ama toplum olarak farkındalık yaratma taraftarıyım. Kıvanç çok güzel söyledi, birbirimize sarılalım gerçekten. Gönüllü olmak çok iyi geldi bana” açıklamasında bulundu.

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