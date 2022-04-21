Platform görevlileri Yakamoz S-245’in yayına girişi nedeniyle ekibi bir araya topladı. Yemeğe yönetmenler Tolga Karaçelik, Umut Aral ve dizinin oyuncuları; Meriç Aral, Onur Ünsal, Ecem Uzun, Ersin Arıcı, Hakan Salınmış ve Kıvanç Tatlıtuğ’un yanı sıra projenin yapımcısı Onur Güvenatam da katıldı.

Yemeğe neden katılmadığı belli oldu

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Yemekte gözler Özge Özpirinçci’yi aradı. Ancak başarılı oyuncu davette yoktu. Kasım ayında kızı Mercan’ı kucağına alan Özpirinçci’nin kızına kendisi baktığı için, bu tarz organizasyonlara katılmama kararı aldığı öğrenildi.

Şu günlerde anneliğin tadını çıkaran Özpirinçci’nin ne zaman setlere döneceği ise merak konusu oldu.