Gerek doğallığıyla gerek başarılı oyunculuğuyla ön plana çıkan Özge Özpirinçci, anne olduktan sonra bir süredir ekranlardan uzak. Kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile Mercan isminde bir kızları bulunan Özpirinçci, Sandık Kokusu dizi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Başarılı isim, dün akşam katıldığı bir davette tarzıyla dikkatleri üzerine topladı. İddialı etek ve büstiyer tercih eden Özge Özpirinçci’ye beğeni ve yorum yağdı. Güzel oyuncu geceye eşi Burak Yamantürk ile katıldı. Yeni dizisinde Özpirinçci’ye kimin partner olacağı da belli oldu. Metin Akdülger, “Sandık Kokusu”yla anlaştı.