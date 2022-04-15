Kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk’le mutlu bir evliliği olan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, Emirgan’da kızı Mercan ile görüntülendi. Uzaktan muhabirlere el işareti yapan Özge Özpirinçci, “Mercan uyuyor.” uyarısında bulundu.

Kızının uyuduğuna dikkat çeken Özpirinçci, “Kızımla birlikte kısa bir yürüyüşe çıktık ama yolda uyudu. Bu yüzden başka sefere sohbet ederiz. Ses olursa uyanabilir.” şeklinde konuştu.

Yaz ayından önce çalışmayı düşünmediğini de sözlerine ekleyen ünlü oyucu, “Biraz Mercan ile ilgileneceğim. Yaz geçsin, sonrasında tabii ki bazı projeler olur.” dedi.