‘Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa’ programının konuğu olan Esra Balamir, oyuncu Özge Özpirinçci’nin saçlarını boyatmaması ve tarzı hakkında konuşurken, “Özge’yi görünce üzülüyorum. Doğal olacağım diye artık sınırı zorladı. Artık doğallıktan çıktı paçozluğa doğru gitmeye başladı kızcağız. Alıp saçını boyayasım geliyor vallahi görünce. Sadece o da değil. Üstü, başı tarzı…” ifadelerini kullandı.

Kendisiyle ilgili yapılan eleştiriye Instagram hesabından yanıt veren Özpirinçci, hikayeler bölümünden paylaştığı İngilizce mesajda şunları söyledi:

“Kendinizden şüphe duymanızdan kazanç sağlayan bir toplumda, kendinizi beğenmek isyankar bir davranıştır. Sonsuza kadar asi”