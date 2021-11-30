2015 yılından itibaren oyuncu mutlu bir birliktelik yaşayan Özge Özpirinçi, geçtiğimiz eylül ayında oyuncu Burak Yamantürk ile dünyaevine girmişti. Bir süredir yeni doğacak kızları için gün sayan ünlü çift, sonunda müjdeli haberi verdi.

Özpirinçci ve Yamantürk çifti, bugün öğle saatlerinde ilk bebeklerini kucağına almanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeydi. Doğumun gerçekleştiği özel hastane, bebeğin sağlık durumu ile ilgli “Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çiftinin kızları 50 santim, 3.149 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi” şeklinde açıklama yaptı.

Anne ve baba olma sevincini yaşayan oyuncu çift, bebeklerinin ismini henüz kararlaştırmadı.