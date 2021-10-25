Özge Özpirinçci Bebeğine Öyle Bir İsim Düşünüyor Ki!

Köpeğiyle birlikte Yeniköy’de yürüyüş yaparken görüntülenen Özge Özpirinçci, bebeğini kucağına almasına altı hafta kaldığını belirtti. Güzel oyuncu, “İlk hamile pozumu vereyim” diyerek gazetecilerle şakalaştı ve her şeyin yolunda olduğunu belirtti.

“İki sene oturmayı planlıyorum”

En son olarak ‘İlk ve Son’ dizisinde rol alan güzel oyuncu, dizinin ikinci sezonunda yer almayacağını duyurdu. Doğumdan sonra setlere hemen dönmeyeceğini açıklayan başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, “Bir süre çalışmak istemiyorum açıkçası, hatta bu yüzden bu işler arka arkaya geldi. Hamile hamile koşturarak sete gider oldum. “İlk ve Son’u yapmadan doğursaydım çok içimde kalırdı. Herhalde iki sene falan oturmayı planlıyorum. Ama güzel bir proje gelirse belli olmaz, kurtluyuz biz” dedi. Ayrıca ‘İlk ve Son’ dizisindeki terapi dublajı ile ilgili çok güzel geri dönüşler aldığını söyleyen güzel oyuncu, “Onunla ilgili çok mutluyuz, bizim ekibimizin gayet güzel bir gelişimiydi. Çok bilindik bir şey değildi, alışıldık bir şey değildi. O yüzden izleyiciden çok güzel yorumlar aldık. Sadece teknik aksaklıklar olmuş konuyla ilgili ama onun dışında çok güzeldi her şey” sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

“Kesinlikle düğün istiyoruz”

Aile arasında, sade bir nikah töreni ile geçtiğimiz haftalarda kendisi gibi oyuncu Burak Yamantürk ile evlenen Özge Özpirinçci, düğün istediklerini belirtti. Arkadaşlarıyla beraber eğlenebilecekleri bir düğün istediklerini belirten oyuncu, “Benim de emzirme sürecim bittikten ve ben de insanlarla birlikte dans edip eğlenebileceğim bir zamanda istiyoruz” dedi.

Bebeğin ismi henüz belli değil!

Daha önce bebeğinin isminin ‘Üzüm‘ olmasını istediğini söyleyen güzel oyuncu, eşi Burak Yamantürk’ün bu isme sıcak bakmadığını belirtti. Birkaç isim üzerine düşündüklerini söyleyen Özge Özpirinçci, Yüzünü görünce karar vereceksiniz diyor birçok kişi bakalım, gelsin sağlıkla” dedi.