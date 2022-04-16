Röportaj: Olcay Bağır

“Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı” dizisine Şahsenem karakteriyle hızlı bir giriş yapan başarılı ve güzel oyuncu Özge Özkaplan ile hayatına, oyunculuğa ve müziğe dair; günlük yaşamını da içine alan samimi bir röportaj gerçekleştirdik. Buyurun bu keyifli söyleşiye…

– Seni öncelikle tanıyabilir miyiz, Özge Özkaplan kimdir?

16 mart 1989’da Ankara doğumluyum. Bilkent Üniversitesi- İşletme bölümü mezunuyum. Mezun olduktan sonra televizyon sektörüne girip kopamadım. Büyük bir hayvanseverim. Eğlenceli, komik ve uyumlu olduğum söylenir.

“Benim için farklı bir deneyim oldu”

– Son projenden bahsedebilir misin? “Şahsenem” karakteriyle büyük ilgi gördün…

Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizisinde Şahsenem karakterini canlandırdım. Genel olarak dizinin sevilmeyen karakterlerinden de olsam iyi ki Şahsenem girdi hayatıma diyorum. Benim için farklı bir deneyim oldu.

– Kılıç ve at sahnelerinde zorluk çektin mi?

Çekimler başlamadan hem at binme hem kılıç eğitimleri aldık. Kılıçla dövüştüğümüz sahneler kolaydı diyemeyeceğim. Ne kadar çalışırsak çalışalım gerginliğim hiç geçmedi. Ufak kazalar da bunu tetiklemiş olabilir😊

– Özge Özkaplan’ın bir günü nasıl geçer?

Benim bir konsept mağazam var. Genellikle gün içinde orada olmaya çalışıyorum. Akşamları evde kedilerimle vakit geçirmek çok keyifli geliyor. Ya da yakın arkadaş grubumuzla yemek organizasyonları yapıyoruz.

“Bir dönem bir albüm macerasına başlıyorduk…”

– Hem şan dersi hem piyano hem de davul derken müzik sektörüne de göz kırpıyorsun diyebilir miyiz?

Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Aldığım şan dersleri sonrasında hocalarım yeteneğim de olduğunu söyleyince bu beni bayağı mutlu etti tabi. Bir dönem bir albüm macerasına bile başlıyorduk ki ertelemek durumunda kaldık. İnşallah ilerde… Neden olmasın?

– Oyunculuk ve müzik alanında aldığın eğitimler, hem ses hem de oyunculuk anlamında seni bir adım öteye taşıyor. Seni bir müzikalde de görebilir miyiz?

İnşallah görürüz. Ben çok isterim. En çok keyif aldığım iki şeyi bir arada yapıyor olmak çok heyecanlı olsa gerek.

– Ters köşe bir rol olarak hangi rolde kendini görmek istersin?

Komedi rolü enteresan ve keyifli olabilir😊

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– Konsept bir mağazanız olduğunu öğrendik. Neden mağaza?

Oyunculuk dışında da birşeylemeşgulolmaisteğisonucukararverdiğimnoktaoldukonseptmağazafikri. Hem tekstil, hem takı, hem dekorasyon farklı farklı birçok ürünümüz var. Her müşterinin isteğine zevkine yönelik bir şeylerin mutlaka çıkacağı bir mağaza tatlı olur diye düşündüm.

– Minik dostlarımızın her zaman yanında olduğunu ve arabada her zaman mama bulundurduğunu biliyoruz. Hayatında evcil hayvan dostun var mı?

Olmaz mı?😊 2 tane kedim var, ikisi de sokaktan geldiler.

…Kısa Kısa…

En sevdiğin özelliğin?

– Uyumlu olmam.

En mutlu olduğun an?

– Yanımda kedi köpek ve bebeklerin olduğu her an.

Yurt dışında en etkilendiğin yer neresiydi?

– Tayland.

En çok neye gülersin?

– Her şeye gülme potansiyelim var 🙂

En sevdiğin renk?

– Siyah.

En çok severek yaptığın şey?

– Kart oyunları oynamak ve seyahat etmek.