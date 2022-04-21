Milliyet’ten Hüseyin Altun’un haberine göre, oyuncu Özge Özder ve eşi Sinan Güleryüz, kızları Eva Luna ile Etiler’de objektiflere yansıdı. Özel hayatıyla ilgili açıklamalarda da bulunan Özder, ‘Sadakatsiz’ isimli diziyle ilgili kötü haberi verdi. Özge Özder, başrollerinde Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen’in yer aldığı ‘Sadakatsiz‘ ile ilgili “Finale doğru gidiyoruz artık, tadında bırakmak istiyoruz. Bizim için çok güzel bir proje oldu gerçekten” sözleriyle dizinin final yapacağını duyurdu.