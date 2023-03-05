Sinan Güleryüz ile mutlu bir birliktelik yaşayan ve iki yaşında bir kız çocuğu olan Özge Özder, geçtiğimi gün Etiler’deki bir AVM’de görüntülendi. Arkadaşlarıyla birlikte toplantı yaptıklarını söyleyen oyuncu, beklenen Marmara depremiyle ilgili endişesini aktardı.

Özder, “Yapılması gerekeni en hızlı şekilde yapmak gerekiyor. İnsanlar başka bir travma yaşamasınlar istiyorum. Burada bir şekilde işlerimizi ilerletmek gerekiyor ama orayı da yalnız bırakmak istemiyoruz tabii ki. Dört defa daha gitmek istedim ama iptal oldu. Son gittiğimde yine büyük bir artçı deprem oldu. Ancak oradayken burada da bir deprem olacağı korkusuna düşüyor insan. Elimizden geldiğinin fazlasıyla yardımcı oluyoruz” ifadelerini kullandı.