Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem Türkiye’yi yasa boğdu. Arama kurtarma çalışmaları sürerken, bölgede olan hayvanlar da felaketten etkilendi. Ünlü oyuncular Özge Özder ile Aslı Tandoğan da bölgedeki hayvanlar için harekete geçti.

Özge Özder ile Aslı Tandoğan, deprem bölgesindeki can dostlarını ‘Bana Göz Kulak Ol’ derneği aracılığıyla İstanbul’a ulaştırıldı. Sağlık kontrollerinden geçen köpekler pansiyona yerleştirildi.

Dernekten gelen açıklamada, “İlk önceliğimiz ailelerini araştırmak, bir sonraki adım ise himayemiz altında olan bu çocukları sizlerle buluşturup, güzel yuvalara kavuşturmak… Hoşgeldiniz can dostlarımız..” denildi.

“Sıcak yuvalarına kavuşmaları az kaldı”

Özge Özder ise, “Deprem bölgesinden gelen bu patiler şimdilik, ‘Bana Göz Kulak Ol’ himayesi altındalar. Sıcak yuvalarına kavuşmaları az kaldı” dedi.

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