Özge Özder, İstanbul Şehir Tiyatroları’nın düzenlemiş olduğu ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ festivaline katıldı. Lütfi Kırdar Kültür Merkezi’nin açık alanında gerçekleşen etkinlikte çocuklarla bir araya gelen Özder, kendi yazdığı ‘Minik Dostlar’ isimli hikâye kitabını ve kedi-köpek mamalarını çocuklara dağıttı. Ünlü oyuncuyu, bu anlamlı günde müzisyen eşi Sinan Güleryüz ve köpekleri Lucy yalnız bırakmadı.

Eşiyle birlikte kameraların karşısına geçen Özge Özder, “En büyük bayram bu. Çünkü çocuklar geleceğimiz. Onların şimdiden nasıl bir insan olacakları güzel ülkemizin geleceği için çok önemli. Güzel bir festival organize edildi. Burada hem kendi yazmış olduğum kitabı hem de mamalarınızı çocuklara hediye ediyoruz. Çocuklar buradan elleri boş gitmeyecekler.” dedi.

Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından Bodrum’a gideceklerini söyleyen ünlü isim, “Bir süre Bodrum’da olacağız. Tamamen çocuğumla birlikte vakit geçirmeyi planlıyorum. Tatil dönüşü yeni projelere bakacağım.” ifadelerini kullandı.