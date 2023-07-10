Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, geçtiğimiz hafta sonunu Çeşme’de geçirerek keyifli bir tatil yaptı. Ünlü çift, iki günlük tatillerinde denizin ve güneşin tadını çıkarttı. Dün Çeşme’deki bir beach’te güneşlenirken objektiflere yansıyan oyuncu çiftten güzel oyuncu, denize girmedi, ancak eşini serin sulara öperek ve sarılarak uğurladı.

Gürel, beyaz gözlükleri ve fileli pareosuyla dikkat çekerken, deniz sonrasında da eşini öpücükle karşıladı.