‘Kiraz Mevsimi‘ dizinde tanışıp, geçtiğimiz ağustos ayında hayatlarını birleştiren Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti, sosyal medyada tatlı bir atışmada bulundu. Güzel oyuncu, eşiyle katılacağı etkinlik öncesi fotoğraflarını “Serkan’dan önce hazırlandıysam belgelerim” notuyla paylaştı. Çayoğlu, eşinin pozlarına, “Üç dakika falan sanırım” yorumunu yaptı. Gürel ise bu yoruma karşılık olarak “Üçün beşin hesabını yapmayalım” şeklince cevap verdi. Tatlı çiftin sosyal medyadaki bu diyaloğu hayranlarını gülümsetti.

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