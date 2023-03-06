Deprem felaketinin ardından gösterimi ertelenen Leyla Hanım filminin başrol oyuncusu Özge Borak, geçtiğimiz hafta babaannesi Neriman Borak’ın yoğun bakımda olduğunu paylaşmıştı. Borak, acı haberle sarsıldı.

Başarılı oyuncu Özge Borak, “Günlerdir yoğun bakımda yatan canım babaannem bugün vefat etti. Eş, dost, arkadaş, akraba arayan soran herkese yine hem teşekkür etmek hem de bilgi vermek istedik. Cenaze töreni için gün, saat, yer belli olduğunda haber vereceğiz” sözleriyle kahreden haberi sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

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