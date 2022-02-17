Futbolcu eşi Özer Hurmacı tarafından darp edildiğini açıklayan ve ardından ikinci kez boşanma davası açan Mihriban Hurmacı’nın şikayetine yönelik soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, birbirlerinden karşılıklı olarak şikayetçi olan Özer Hurmacı’ya 3 yıl 6 aya kadar hapis istenirken, Mihriban Hurmacı’ya ise 5 yıl 6 aya kadar hapis talebinde bulunuldu.

Öte yandan Mihriban Hurmacı hakkında 1 aylık koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 günlük zorlama hapis kararı verildi. Karar kesinleşirse Mihriban Hurmacı 3 gün için cezaevine girecek.

Mihriban Hurmacı, eşi Özer Hurmacı’nın cep telefonunda gördüğü kadın fotoğrafları ve mesajlar yüzünden aralarında tartışma çıktığını, tartışma sonrasında eşinin kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan iddianamede, birbirlerinden karşılıklı şikayetçi olan Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı “müşteki-şüpheli” sıfatıyla yer aldı.

Birbirlerini hafif nitelikte yaraladılar

İddianamede, taraflar arasında 3 Şubat akşamı geç saatlerde kıskançık nedeniyle aralarında tartışma çıktığı, Özer Hurmacı’nın “Seni gebertirim” diyerek tehditte bulunduğu, Mihriban Hurmacı’nın da küfür edip “Seni bitireceğim” diyerek hakaret ve tehditte bulunduğu belirtildi. Tarafların birbirlerini karşılıklı olarak tekme, tokat ve yumruklarla hafif nitelikte yaraladıkları kaydedildi.

Asliye ceza mahkemesinde yargılanacaklar

İddianamede, Mihriban Hurmacı’nın “Eşe karşı basit yaralama”, “Hakaret” ve “Tehdit” suçlarından 1 yıl 3 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Özer Hurmacı hakkında ise “Eşe karşı basit yaralama” ve “Tehdit” suçundan 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapis istendi. İddianame kabul edilirse taraflar, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

Mihriban Hurmacı’ya koruma kararı ihlalinden 3 gün tazyik hapsi

Öte yandan taraflar birbirlerine karşı olarak koruma kararları aldırmıştı. Mahkemeye başvuran Mihriban Hurmacı, eşinin kendisine ve çocuklarına yaklaşmaması için 1 ay süreyle koruma kararı aldırmıştı. Özer Hurmacı ise 1 aylık koruma kararının ihlal edildiği iddiasıyla Mihriban Hurmacı hakkında zorlama hapsi talebinde bulundu. Avukatları Esennur Ezgi ve Selim Erbağcı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesine başvuran Özer Hurmacı’nın talebi, 11 Şubat’ta kabul edildi. Mahkeme, Mihriban Hurmacı hakkında “Şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına” ve “iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine” ilişkin kararları ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsi uygulanmasına karar verdi. Karar kesinleşirse Mihriban Hurmacı 3 gün cezaevine girecek. Ancak Mihriban Hurmacı’nın iki hafta içinde karara itiraz hakkı bulunuyor. DHA